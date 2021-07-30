Çok yüksek riskliden, yüksek riskli il kategorisine geçen Şırnak'ta hedef mavi renk
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Çok yüksek riskliden, yüksek riskli il kategorisine geçen Şırnak'ta hedef mavi renk

Çok yüksek riskliden, yüksek riskli il kategorisine geçen Şırnak'ta hedef mavi renk
Anadolu Ajansı / Ekrem Payan - Haberler | Güncel

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, ilde en az bir doz Kovid-19 aşısı olanların oranının yüzde 55'e ulaşmasına ilişkin, turuncu kategoriye geçildiğini belirterek, "Toplumsal bağışıklığı kazanmamız için yüzde 60 ve 70'leri hatta daha yüksek rakamları yakalamamız gerekiyor ki;

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, ilde en az bir doz Kovid-19 aşısı olanların oranının yüzde 55'e ulaşmasına ilişkin, turuncu kategoriye geçildiğini belirterek, "Toplumsal bağışıklığı kazanmamız için yüzde 60 ve 70'leri hatta daha yüksek rakamları yakalamamız gerekiyor ki; artık virüsü bertaraf ettik diyebilelim." dedi.

Sağlık Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre, Şırnak, çok yüksek riskli il (kırmızı) kategorisinden, yüksek riskli il (turuncu) kategorisine geçti.

Vali Pehlivan aşılama çalışmalarının hızla sürdüğü kentte İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük ile İsmetpaşa Mahallesindeki Ulu Cami önünde kurulan aşı standını ziyaret etti.

Sağlık ekiplerinden aşılama çalışması ile ilgili bilgi alan Pehlivan, aşı yaptırmak için standa gelen vatandaşlarla görüştü.

Pehlivan AA muhabirine, sahada 400 sağlık personeli ile yoğun bir aşılama çalışması yürüttüklerini söyledi.

30 yerde aşı noktası olduğunu ifade eden Pehlivan, "Şırnak olarak yüzde 55 aşı oranıyla yüksek riskli kategoriden turuncu kategoriye geçtik. Tabi süreç devam ediyor ve hedefimiz sarı ile maviye doğru gitmek. Daha önce maviye dönmüş bir iliz. Süreç içinde bunu yakalamıştık şimdi de aşılamada mavi şehir kategorisine ulaşmak istiyoruz." diye konuştu.

Pehlivan bunun da aşılama oranına bağlı olduğunu dile getirerek, şu anda il genelinde 250 bin aşı gerçekleştirdiklerini aktardı.

60- 65 yaş üstü vatandaşlarda yüzde 80 aşı oranına ulaştıklarını ancak genç nüfusta aşılama oranının hala düşük, 30- 35 civarında olduğunu belirten Pehlivan, bu vesile ile gençlere en kısa sürede aşı yaptırmaları çağrısında bulunduğunu kaydetti.

Pehlivan, aşı ekiplerinin ev ev gezerek, mezra ve yaylalara gitmek suretiyle aşı çalışması yaptığını anlatarak, vatandaşların tereddüt etmeden aşı olmasının hem kendi hem de toplum sağlığı açısından önemli olduğunu söyledi.

Sürecin devam ettiğini dile getiren Pehlivan, "Toplumsal bağışıklığı kazanmamız için yüzde 60 ve 70'leri hatta daha yüksek rakamları yakalamamız gerekiyor ki; artık virüsü bertaraf ettik diyebilelim. Bir yandan aşılama faaliyetleri devam ediyor, edecek bir yandan da tedbiri elden bırakmayacağız. Temizlik, maske, mesafeye dikkat edeceğiz. Özellikle düğün ve cami gibi toplu yerlerde muhakkak maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edeceğiz. İnşallah bu şekilde süreci başarılı bir şekilde sürdüreceğiz." diye konuştu.

Pehlivan, vatandaşlara aşı yaptırmaları çağrısında bulundu.

Çok yüksek riskliden, yüksek riskli il kategorisine geçen Şırnak'ta hedef mavi renk
Çok yüksek riskliden, yüksek riskli il kategorisine geçen Şırnak'ta hedef mavi renk
Çok yüksek riskliden, yüksek riskli il kategorisine geçen Şırnak'ta hedef mavi renk
Çok yüksek riskliden, yüksek riskli il kategorisine geçen Şırnak'ta hedef mavi renk

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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