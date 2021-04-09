"Çok yüksek riskli" Trabzon'da 65 yaş üstü bireylerin yüzde 80'i aşılarını yaptırdı

Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında aşı sırası gelenlerin aşı için randevu almaları gerektiğini belirtti.

Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında aşı sırası gelenlerin aşı için randevu almaları gerektiğini belirtti.

Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele için Trabzon'da bugüne kadar Sinovac firmasına ait CoronaVac aşısının yapıldığını, bugünden itibaren Fatih Devlet Hastanesinde BioNTech aşısının da yapılmaya başlandığını söyledi.

Vatandaşların artık iki aşıdan birini tercih edebileceklerini vurgulayan Usta, "Vatandaşımız hangisini tercih ederse randevusunu almak koşuluyla gelip aşısını olabiliyor, toplum bağışıklığına katkı sağlamış oluyor. İnşallah bu aşı yapılanların sayısının artmasıyla da toplum bağışıklığını istenen seviyeye getirmiş olacağız." diye konuştu.

"Özellikle aşı yapılan popülasyonda hastaneye yansımaların oldukça azaldığını gözlemliyoruz." diyen Usta şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla yaptığımız hesaplamada, hastanelerimizde yatan hastaların yüzde 80'inin üzerindekilerin aşılanan kişiler olmadığını görüyoruz. Aşının koruyuculuğunun olması nedeniyle hastane süreçlerinin oldukça indirgendiğini, yoğun bakım düzeylerinin olmadığını rahatça söyleyebiliriz. Dolayısıyla aşıyla alakalı kafalarda herhangi bir soru işaretinin olmaması ve aşının koruyuculuğu sayesinde yoğun bakım süreçlerinin oldukça azaldığının bilinmesini sağlamamız gerekiyor."

Usta, kentte 65 yaş ve üzerindeki bireylerin yüzde 80 oranında aşılandığına ve bu kişilerin hastaneye müracaatlarında büyük bir düşüş olduğuna dikkati çekerek, "65 yaş üstü popülasyonda ciddi bir talep görmüştük ama şimdiki kesimde, öğretmen, asker ve polis kısmında ise biraz yavaşlık var. İnşallah bunun da hızlı bir şekle dönüşmesiyle toplum bağışıklığı oluşacaktır." dedi.

"Pandemiyi bitirebilmek için toplumun bu bağışıklığa ihtiyacı var"

Kentte toplamda yaklaşık 250 bin doz aşılamanın yapıldığını aktaran Usta, diğer yaş ve meslek gruplarının da aşılamaya başlandıkça sayının yükseleceğini söyledi.

Aşının koruyuculuğu konusunda yapılan olumsuz yorumlara da tepki gösteren Usta şöyle devam etti:

"Aşı şu an pandemi sürecinde bireysel bir olay değil. Pandemi olmadığından zaten bireysel olabilir, kişi kendi tercihini ortaya koyabilir ama şu anda toplum açısından aşıya bakmamız gerekiyor. Pandemiyi bitirebilmek için toplumun bu bağışıklığa ihtiyacı var. Artık Bilim Kurulunun, bilim insanların bu kadar veriyi ortaya koyduğu durumlarda herhangi birinin 'Ben aşıya inanmıyorum.' demesi gerçekten topluma saygısızlık olarak addedilebilir, topluma karşı görevini yerine getirmemiş olarak addedilebilir. Lütfen herkes bu anlamda bir düşüncesi varsa da onu içinde tutsun ve toplum adına aşısı yapılsın. Böylece toplum bağışıklığı sağlansın."

"Anlattığınız zaman vatandaşların ön yargılarını düzelttiklerini görüyoruz"

Fatih Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Ulusal da risk grubunda veya ilgili meslek grubundaki kişileri aşı olmaya davet ederek, "BioNTech aşısının avantajı, aynı gün randevu alınabiliyor. Sinovac aşısına göre avantajlı bir durum. Hastamız yeter ki BioNTech aşısının yaptırmak istesin. Bizim kapasitemiz, altyapımız gayet uygun. Vatandaşlarımızı özelikle aşı olmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Aşının, hastaların yoğun bakıma düşmemesi, serviste yatmaması açısından çok etkili olduğunu vurgulayan Ulusal, "Halk arasında dolaşan olumsuz görüşler var. Onlar da bize sorulduğu zaman anlatıyoruz. Anlattığınız zaman vatandaşların ön yargılarını düzelttiklerini görüyoruz." dedi.

"Herkes vurulsun, bir zararı yok"

Hastanede BioNTech aşısı yaptıran 65 yaşındaki Meryem Usta, kalp hastası olduğunu ve bir süre önce kendisine anjiyo yapıldığını ifade ederek, "Kalbime stent takıldı. Ayrıca astımım var, şekerim, tansiyonum var. Randevumuzu alıp geldik, aşımızı olduk. Hiçbir sorun yaşamadık. Çok güzel. Aşımı oldum iyiyim Allaha şükür. Herkes vurulsun, bir zararı yok." diye konuştu.

Beden eğitimi öğretmeni Elif Haliloğlu da hastalığa inanmayanların büyük bir hata yapacağını vurgulayarak, "Ölümler artık yakınlarımıza kadar geldi. Hastalık var. Kesinlikle gelsinler, aşı olsunlar. Yapacak başka bir şey yok çünkü. Çevremde çok insan geçirdi, çok insan öldü. Onun için ne olursa olsun bu hastalığın varlığı var ve işimiz çok zor. Herkes de önlemini almalı." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay