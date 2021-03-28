"Çok yüksek riskli" Samsun, Tokat, Sinop ve Amasya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Samsun, Tokat, Sinop ve Amasya'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Samsun, Tokat, Sinop ve Amasya'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.

Samsun'da pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve meydanlar tenhalaştı.

Uygulama kapsamında, kentin en işlek noktalarından İstiklal, Gazi ve Mecidiye caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı, kısıtlamanın başlamasıyla sessizliğe büründü.

İnsanların yoğun ilgi gösterdiği Atakum sahili de boş kaldı. Kentte polis ekipleri uygulama yapıyor.

Tokat

Tokat'ta da kentin işlek noktaları Gaziosmanpaşa Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı'nda sakinlik hakim oldu.

Kentte polis ekipleri uygulama yapıyor.

Sinop

Sinop'ta kısıtlama nedeniyle kentin işlek cadde, meydan ve sahillerinde sakinlik hakim.

Kent genelinde polis ve jandarma ekipleri farklı noktalarda denetim yaparken, belediye ve camilerden ise vatandaşlara evlerde kalmaları çağırısında bulunuldu.

Amasya

Amasya'da da kentin işlek cadde ve sokakları ıssızlaştı.

Yavuz Selim Meydanı ve Şehzadeler Gezi Yolu başta olmak üzere kent sakin bir gün geçiriyor.

Polis ekipleri ise kentin farklı noktalarında kısıtlamaya yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş