"Çok yüksek riskli" Samsun, Sinop, Kastamonu, Tokat ve Çankırı'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
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"Çok yüksek riskli" Samsun, Sinop, Kastamonu, Tokat ve Çankırı'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Güncel
'Çok yüksek riskli' Samsun, Sinop, Kastamonu, Tokat ve Çankırı'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Samsun, Sinop, Kastamonu, Tokat ve Çankırı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Samsun, Sinop, Kastamonu, Tokat ve Çankırı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü.

Samsun'da kısıtlama nedeniyle Kurtuluş Yolu, Sahil Yolu, İstiklal ve Mecidiye caddelerinde sessizlik hakim. Cadde ve sokaklarda izni bulunanlar dışında zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmadığı görüldü.

Kentte Emniyet Genel Müdürlüğünden takviye olarak gelen hazır kuvvetlerle birlikte diğer emniyet personelli sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili denetimlerine devam ediyor.

Sinop

Sinop'ta, kısıtlama nedeniyle kentin işlek cadde, meydan ve sahilleri boş kaldı.

Emniyet ve jandarma ekipleri, kent genelinde farklı noktalarda denetimlerini sürdürürken, vatandaşlara ise evde kalmaları çağrısında bulunuldu.

Hayvan besleme grubu üyeleri ise doğaya mama bıraktı.

Kastamonu

Kastamonu, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sakin bir gün geçiriyor.

Kent merkezinin işlek noktalarından Nasrullah ve Cumhuriyet meydanlarında sessizlik hakim.

Polis ekipleri kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Tokat

Tokat da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü.

Kent merkezinin işlek noktalarından Gaziosmanpaşa Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaş ve araç trafiği azaldı.

Jandarma ve polis ekipleri kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Çankırı

Çankırı'da, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim.

Kent merkezindeki Atatürk Bulvarı ve Belediye Meydanı sessiz günlerinden birini yaşıyor.

Polis ekipleri kent genelinde denetimlere devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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