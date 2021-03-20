Çok yüksek riskli Samsun'da tıp öğrencileri sokağa indi, megafonla halkı uyardı
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Çok yüksek riskli Samsun'da tıp öğrencileri sokağa indi, megafonla halkı uyardı

20.03.2021 14:38 | Son Güncelleme: 20.03.2021 14:49
Çok yüksek riskli Samsun'da tıp öğrencileri sokağa indi, megafonla halkı uyardı

Türkiye'de nüfusa oranla en çok vaka sayısına sahip olan Samsun'da, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri sokağa indi.

Türkiye'de nüfusa oranla en çok vaka sayısına sahip olan Samsun'da, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri sokağa indi. Ellerinde pankart ve megafonla halka seslenen öğrenciler, vatandaşları korona virüse karşı uyardı.

Korona virüs vakalarının tırmanış gösterdiği Samsun'da 6 günde 6 bin 218 vaka tespit edilmesi vatandaşları tedirgin ediyor. OMÜ Tıp Fakültesi öğrencileri ise ellerinde pankartlar ve megafonla şehrin en kalabalık caddelerini dolaşarak insanları korona virüse karşı uyardı. Özellikle her gün binlerce insanın geçiş güzergahında bulunan Mecidiye Caddesi'nde tıp öğrencileri, ellerinde "Kırmızıya Savaş Açtık", "Sen Mavi Ol, Biz Denizi Unuturuz", "Ayrı Olmak Bir Olmanın En Güzel Yolu" yazılı dövizlerle Samsun halkını daha dikkatli ve tedbirli olmaya davet etti.

Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Kaan Can Atalay ise megafonla insanlara seslenerek, "Bize kırmızı hiç yakışmıyor. Önlem al. Sağlıkla kal" dedi. - SAMSUN

Çok yüksek riskli Samsun'da tıp öğrencileri sokağa indi, megafonla halkı uyardı
Çok yüksek riskli Samsun'da tıp öğrencileri sokağa indi, megafonla halkı uyardı
Çok yüksek riskli Samsun'da tıp öğrencileri sokağa indi, megafonla halkı uyardı
Çok yüksek riskli Samsun'da tıp öğrencileri sokağa indi, megafonla halkı uyardı
Çok yüksek riskli Samsun'da tıp öğrencileri sokağa indi, megafonla halkı uyardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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