"Çok yüksek riskli" Samsun'da ramazan ayına özel denetimler sürüyor
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"Çok yüksek riskli" Samsun'da ramazan ayına özel denetimler sürüyor

Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Güncel
'Çok yüksek riskli' Samsun'da ramazan ayına özel denetimler sürüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorisindeki Samsun'da denetimler devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorisindeki Samsun'da denetimler devam ediyor.

Ekipler, İstiklal, Gazi, Mecidiye caddeleri ile Saathane ve Cumhuriyet meydanlarında bariyerler kurarak maske kullanımı ve sosyal mesafe denetimi, ateş ölçümü ile Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması gerçekleştiriyor.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ise araçlarla cadde ve sokaklarda sık sık uyarı anonsları yapıyor.

Samsun'da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun ramazan ayına özel alınan tedbirler kapsamında kent genelinde market ve fırınlara yönelik denetimler de artırıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, zabıta ekiplerinin fırın ve marketlerde ürün gramajı ve mamullerini kontrol ettiği aktarıldı.

Rutin denetimlerin ramazan ayı boyunca daha sıkı şekilde yapılacağı belirtilen açıklamada, zincir market ve süpermarketler dahil tüm işletmeler ile fırın, pastane ve unlu mamul imalathanelerinin kontrol edileceği bildirildi.

Canik Belediyesinden yapılan açıklamada ise zabıta ekiplerinin ekmek ve pide üretimi yapan fırınlar başta olmak üzere pasta ve tatlı imalathanelerine, bakkal, market, zincir marketler gibi işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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