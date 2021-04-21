"Çok yüksek riskli" Samsun'da Kovid-19 denetimleri devam ediyor
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"Çok yüksek riskli" Samsun'da Kovid-19 denetimleri devam ediyor

Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" iller kategorisindeki Samsun'da tedbir denetimleri sürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" iller kategorisindeki Samsun'da tedbir denetimleri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstiklal, Gazi, Mecidiye caddeleri ile Saathane ve Cumhuriyet meydanlarında bariyerler kurarak, maske kullanımı ile sosyal mesafe denetimi, ateş ölçümü ve Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması gerçekleştiriyor.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ise araçlarla cadde ve sokaklarda sık sık uyarı anonsları yapıyor.

Zabıta ekipleri, semt pazarlarında ve yoğunluk yaşanan yerlerde sosyal mesafe ve maske tedbirleri konusunda uyarıda bulunuyor.

'Çok yüksek riskli' Samsun'da Kovid-19 denetimleri devam ediyor
'Çok yüksek riskli' Samsun'da Kovid-19 denetimleri devam ediyor
'Çok yüksek riskli' Samsun'da Kovid-19 denetimleri devam ediyor
'Çok yüksek riskli' Samsun'da Kovid-19 denetimleri devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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