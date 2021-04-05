"Çok yüksek riskli" Samsun'da Kovid-19 denetimleri sürüyor

Sağlık Bakanlığınca son açıklanan haftalık verilere göre 100 binde 678,72 ile en yüksek Kovid-19 vakası görülen Samsun'da "Dinamik Denetim Modeli" çerçevesindeki denetimler devam ediyor.