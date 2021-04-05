"Çok yüksek riskli" Samsun'da Kovid-19 denetimleri sürüyor
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"Çok yüksek riskli" Samsun'da Kovid-19 denetimleri sürüyor

Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel
'Çok yüksek riskli' Samsun'da Kovid-19 denetimleri sürüyor

Sağlık Bakanlığınca son açıklanan haftalık verilere göre 100 binde 678,72 ile en yüksek Kovid-19 vakası görülen Samsun'da "Dinamik Denetim Modeli" çerçevesindeki denetimler devam ediyor.

Sağlık Bakanlığınca son açıklanan haftalık verilere göre 100 binde 678,72 ile en yüksek Kovid-19 vakası görülen Samsun'da "Dinamik Denetim Modeli" çerçevesindeki denetimler devam ediyor.

Samsun Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Vali Zülkif Dağlı'nın talimatlarıyla denetimlerin 17 ilçede kaymakamların başkanlığında, kurum müdürleri ve kolluk kuvvetlerinin katılımıyla sürdüğü kaydedildi.

Paylaşımda, vatandaşların temizlik, maske ve mesafe prensiplerinin yanı sıra, hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara uyarak vereceği destekle kırmızı kategoride yer alan Samsun'da salgının seyrinin değiştirilebileceği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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