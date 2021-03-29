"Çok yüksek riskli" Samsun'da Kovid-19 denetimleri artırıldı
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"Çok yüksek riskli" Samsun'da Kovid-19 denetimleri artırıldı

Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Güncel
'Çok yüksek riskli' Samsun'da Kovid-19 denetimleri artırıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorisindeki Samsun'da denetimler devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorisindeki Samsun'da denetimler devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Haftalık Tematik Denetimler" genelgesi kapsamında Samsun'da market, restoran, kuaför, otel ve konaklama tesisleri, meydan ve caddeler ile toplu ulaşım araçları başta olmak üzere tüm alanlarda denetim ve Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapılıyor.

Samsun'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstiklal, Gazi, Mecidiye caddeleri ile Saathane ve Cumhuriyet meydanlarında maske kullanımı ve sosyal mesafe denetimi, ateş ölçümü ile HES kodu sorgulaması gerçekleştiriyor.

İlkadım ilçesinde vatandaşların yoğunluk gösterdiği İstiklal ve Mecidiye caddelerinde ana girişlerle ara sokaklardan caddeye girişler kontrol altına alındı.

Kovid-19 denetimlerinde kent genelinde 1206 emniyet mensubu görev alıyor. HES kodu kontrolünde, aranması bulunan ve yoklama kaçağı veya bakaya olanlar hakkında da polis ekiplerince yasal işlem yapılıyor.

Zabıta ekipleri ise semt pazarlarında ve yoğunluk yaşanan yerlerde vatandaşları sosyal mesafe ve maske tedbirleri konusunda uyarıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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