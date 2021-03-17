"Çok yüksek riskli" Samsun'da Kovid-19 denetimleri sürüyor
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"Çok yüksek riskli" Samsun'da Kovid-19 denetimleri sürüyor

17.03.2021 12:35 | Son Güncelleme: 17.03.2021 12:39

Samsun'da Kovid-19 salgınını frenlemeye yönelik denetimler devam ediyor.

Samsun'da Kovid-19 salgınını frenlemeye yönelik denetimler devam ediyor.

Son açıklanan haftalık verilere göre, 100 binde en fazla Kovid-19 vakası 458,53 ile Samsun'da görüldü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Samsun'da, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstiklal, Gazi, Mecidiye caddeleri ile Saathane ve Cumhuriyet meydanlarında kurulan bariyerlerde maske kullanımı, sosyal mesafe denetimi, ateş ölçümü ile Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması gerçekleştiriyor.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ise araçlarla cadde ve sokaklarda sık sık uyarı anonsları yapıyor.

Zabıta ekipleri, semt pazarlarında ve yoğunluk yaşanan yerlerde vatandaşları sosyal mesafe ve maske tedbirleri konusunda uyarıyor.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı da Yakakent ilçesinde Kaymakam Fatih Eroğlu, Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma ve kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen Kovid-19 vaka sayılarındaki artışın sebepleri ve alınan tedbirlerin görüşüldüğü değerlendirme toplantısına katıldı.

Dağlı, burada yaptığı konuşmada, eş dost, akraba, hasta, taziye gibi ziyaretlerin bu dönemde kesinlikle yapılmaması gerektiğini vurgulayarak, vaka sayılarındaki artışın önüne geçebilmek için toplumun tamamına sorumluluk düştüğüne işaret etti.

Başta sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetleri olmak üzere hep birlikte koronavirüse karşı mücadele verildiğini dile getiren Dağlı, "Kovid-19 haritasında kırmızı kategoride bulunan ilimizin görünümünü maviye yükseltmek ve sosyal hayatı bir an önce normale döndürmek bizlerin elinde. Hemşehrilerimizin desteği olmadan bu mücadeleyi başarıya ulaştıramayız." ifadesini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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