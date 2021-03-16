"Çok yüksek riskli" Samsun'da Kovid-19 denetimleri sürüyor
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"Çok yüksek riskli" Samsun'da Kovid-19 denetimleri sürüyor

16.03.2021 12:33 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:41

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Samsun'da denetimlerler devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Samsun'da denetimlerler devam ediyor.

Son açıklanan haftalık verilere göre, 100 binde en fazla Kovid-19 vakası 458,53 ile Samsun'da görüldü.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesindeki İstiklal, Gazi, Bankalar caddeleri ile Mecidiye Çarşısı, Saathane ve Cumhuriyet meydanlarında kurulan bariyerlerde maske kullanımı, sosyal mesafe denetimi, ateş ölçümü ile Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması gerçekleştiriyor.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ise araçlarla cadde ve sokaklarda sık sık uyarı anonsları yapıyor.

Zabıta ekipleri, insanları kalabalık alanlara girmemeleri konusunda uyarıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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