"Çok yüksek riskli" Sakarya'da Vali Kaldırım'dan hafta sonu evlerde kalma çağrısı
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"Çok yüksek riskli" Sakarya'da Vali Kaldırım'dan hafta sonu evlerde kalma çağrısı

05.03.2021 21:47 | Son Güncelleme: 05.03.2021 21:51

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Sakarya'da, Vali Çetin Oktay Kaldırım vatandaşlara hafta sonu evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Sakarya'da, Vali Çetin Oktay Kaldırım vatandaşlara hafta sonu evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.

Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu gece 21.00'den yarın 05.00'e, cumartesi 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasını anımsatarak vatandaşları kurallara uymaya davet etti.

"HedefMaviKategori" etiketiyle yapılan paylaşımda Kaldırım, "Yarın gönüllü olarak evlerimizde kalalım, lütfen dışarı çıkmayalım, risk almayalım. Başarırsın Sakaryam." ifadelerine yer verdi.

Kaldırım ayrıca, vatandaşların kalabalıklardan ve ziyaretlerden uzak durmasını gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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