"Çok yüksek riskli" Osmaniye'de vaka sayıları düşüşe geçti
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"Çok yüksek riskli" Osmaniye'de vaka sayıları düşüşe geçti

İhlas Haber Ajansı / SELÇUK KAYA - Haberler | Sağlık

"Çok yüksek riskli" Osmaniye'de vaka sayıları düşüşe geçti İnsidans haritasında vaka sayısının en fazla düştüğü il Osmaniye oldu Dinamik Denetim Modeli' kapsamında sanayi esnafını ziyaret eden Vali Erdinç Yılmaz, Ramazan ayının fırsata çevrilmesi gerektiğini hatırlatarak vatandaşlardan...

"Çok yüksek riskli" Osmaniye'de vaka sayıları düşüşe geçti

İnsidans haritasında vaka sayısının en fazla düştüğü il Osmaniye oldu

Dinamik Denetim Modeli' kapsamında sanayi esnafını ziyaret eden Vali Erdinç Yılmaz, Ramazan ayının fırsata çevrilmesi gerektiğini hatırlatarak vatandaşlardan akraba, komşu ve taziye ziyaretlerine ara vermelerini istedi

OSMANİYE - Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan korona virüs haritasında kırmızı renkle 'Çok yüksek riskli' iller arasında gösterilen Osmaniye, son açıklanan tabloyla birlikte vaka sayılarının en çok düştüğü il oldu. 'Dinamik Denetim Modeli' kapsamında sanayi esnafını ziyaret eden Vali Erdinç Yılmaz, Ramazan ayının fırsata çevrilmesi gerektiğini hatırlatarak vatandaşlardan akraba, komşu ve taziye ziyaretlerine ara vermelerini istedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından haftalık olarak açıklanan korona virüs haritasında birçok il vaka sayısında yükselişe geçerken kırmızı renkle 'Çok yüksek riskli' iller arasında olan Osmaniye, vaka sayılarının en çok düştüğü il oldu. 3-9 Nisan tarihleri arasında 100 binde 382,82 olarak açıklanan vaka sayısı son açıklanan tabloda 347,46 olarak güncellendi. Korona virüsle mücadele kapsamında denetimlerin aralıksız devam ettiği Osmaniye'de "Dinamik Denetim Modeli" çerçevesinde ikinci sanayi sitesinde denetim yapıldı. İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş ile birlikte denetimlere katılan Vali Erdinç Yılmaz, esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe konusunda uyarılarda bulunarak akraba, komşu ve taziye ziyaretlerine ara vermelerini istedi.

Denetimlerin ardından açıklama yapan Vali Erdinç Yılmaz, "Denetimlerimizi sürdürüyoruz. Sanayi esnafımızı ziyaretimiz sırasında kurallara uyulması akraba, komşu ve taziye ziyaretleri yapılmaması hususunu vatandaşlarımıza bir kez daha hatırlattık. Hamdolsun, Türkiye korona virüs tablosuna göre en fazla düşüş gösteren il Osmaniye'miz oldu. Bu süreci bütün Osmaniyeli hemşerilerimle birlikte gerçekleştirdik. İnşallah bu yakaladığımız ivmeyi devam ettirirsek ilimizi korona virüsten arındırmış olacağız. Bu süreci en iyi şekilde sürdürmek için kurallara çok daha sıkı uymamız lazım. Bu mübarek Ramazan ayını fırsata çevirmemiz ve bu süreci en iyi şekilde sürdürmemiz hepimiz için çok iyi olacaktır. Bütün sağlık çalışanlarımız, emniyetimiz, jandarmamız, il müdürlerimiz, belediyelerimiz, bütün kamu görevlilerimiz, esnaflarımız, vatandaşlarımızla hep birlikte inşallah bu başarıyı sonuna kadar götürelim" diye konuştu.

'Çok yüksek riskli' Osmaniye'de vaka sayıları düşüşe geçti
'Çok yüksek riskli' Osmaniye'de vaka sayıları düşüşe geçti
'Çok yüksek riskli' Osmaniye'de vaka sayıları düşüşe geçti
'Çok yüksek riskli' Osmaniye'de vaka sayıları düşüşe geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK KAYA

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