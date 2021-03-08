"Çok yüksek riskli" Osmaniye'de karanfilli korona denetimi
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"Çok yüksek riskli" Osmaniye'de karanfilli korona denetimi

08.03.2021 16:22 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:26

Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan korona virüs haritasında kırmızı renkle 'Çok yüksek riskli' kategoride yer alan Osmaniye'de sokağa inen Vali Erdinç Yılmaz, denetimleri sırasında '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' olmasından dolayı kadın çalışanlara karanfil dağıttı.

Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan korona virüs haritasında kırmızı renkle 'Çok yüksek riskli' kategoride yer alan Osmaniye'de sokağa inen Vali Erdinç Yılmaz, denetimleri sırasında '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' olmasından dolayı kadın çalışanlara karanfil dağıttı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, 20-26 Şubat tarihleri arasında her 100 binde 145,13 vaka sayısı ile Osmaniye, kırmızı renkle 'Çok yüksek riskli' kategoride korona virüs haritasında yerine almıştı. Açıklanan son korona virüs haritasında vaka sayısında 100 binde 173,91 oranla yükselişe geçen Osmaniye'de Vali Erdinç Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık ile sokağa indi. Esnafı tek tek gezerek korona virüsle mücadelede destek isteyen Vali Erdinç Yılmaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olmasından dolayı da kadın çalışanların Dünya Kadın Günü'nü kutlayarak karanfil dağıttı. Vali Yılmaz'ın davranışından dolayı teşekkür eden kadın çalışanlar, korona virüsle mücadeleye tam destek verdiklerini söylediler.

Vali Erdinç Yılmaz, "Dinamik denetim sürecini bugün de sürdürüyoruz. Her günde sürdürmeye devam edeceğiz. Korona virüsle mücadelemizi aralıksız en etkin bir şekilde sonuçlanması arzusuyla denetimlerimize devam ediyoruz. Biz inşallah kurallara uyarak denetimlerimizi dinamik ve etkin bir şekilde sürdürerek korona virüsü ilimizden söküp atmak istiyoruz. Şuna yürekten inanıyorum ki Osmaniyeli hemşehrilerimle birlikte bunu başaracağız. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü başta şehit anneleri ve şehit eşleri olmak üzere Osmaniyeli kadınlarımızın ve tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" diye konuştu. - OSMANİYE

'Çok yüksek riskli' Osmaniye'de karanfilli korona denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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