"Çok yüksek riskli" Mersin ve Osmaniye'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasındaki Mersin ve Osmaniye, tedbirler kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasındaki Mersin ve Osmaniye, tedbirler kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü.

Mersin'de sahil şeridindeki Adnan Menderes ve İnönü bulvarlarında sakinlik oluştu. Sahildeki yürüyüş yolları, çocuk parkları ve oyun grupları da boş kaldı.

Osmaniye'de kısıtlamayla birlikte, vatandaşların sıklıkla tercih ettiği Atatürk Caddesi, Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet meydanları ile Şehit Halil İbrahim Karaoğlanoğlu Parkı'nda sessizlik hakim oldu.

Belediye ekipleri de Kovid-19'a karşı dezenfeksiyonu sürdürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman