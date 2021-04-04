KONYA 'ÇOK YÜKSEK RİSKLİ' KONYA'DA, POLİS DENETİMLERİNİ ARTIRDI

KONYA'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetimler artırıldı.

KONYA'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetimler artırıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladı risk haritasına göre, 'çok yüksek riskli' iller arasındaki 'kırmızı' kategoride yer alan Konya'da polis, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda kontrol noktalarını artırdı. Denetimler kapsamında ekipler, sürücülerin izin belgelerini ve kimliklerini inceledi. Sokaklarda ise sessizlik hakim oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı