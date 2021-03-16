'Çok yüksek riskli' Konya'da, maske kuralı unutuldu
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'Çok yüksek riskli' Konya'da, maske kuralı unutuldu

16.03.2021 15:14 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:37

'Çok yüksek riskli' Konya'da, maske kuralı unutulduSAĞLIK Bakanlığı tarafından 100 bin kişide görülen vaka oranının 203,91 olarak açıklanan 'çok yüksek riskli' il olan Konya'da, cadde ve sokaklarda yoğunluk devam ediyor.

'Çok yüksek riskli' Konya'da, maske kuralı unutuldu

SAĞLIK Bakanlığı tarafından 100 bin kişide görülen vaka oranının 203,91 olarak açıklanan 'çok yüksek riskli' il olan Konya'da, cadde ve sokaklarda yoğunluk devam ediyor. Vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde maske takmayanların olması dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı'nın verilere göre, 'çok yüksek riskli' il olarak kırmızı kategoride yer alan Konya'da 100 bin kişide görülen vaka oranının 203,91 olarak açıklandı. Artan vaka sayısına rağmen kentin önemli noktalarında vatandaş yoğunluğu yaşandı. Özellikle Zafer Meydanı ve Alaaddin Bulvarı'nda kalabalık oluşurken, birçok kişinin maske ve mesafe kurallarına uymadığı gözlendi.

İNSANLARIMIZ KENDİSİNİ ÖLÜMSÜZ SANIYOR

Tedbirlere uyulmadığını belirten kent halkından Cihat Emre Güzelkaya (19), 'İnsanlarımız kendi ölümsüz sanıyor. Bize bir şey olmaz diye hareket ediyorlar. Böyle giderse de bu durumdan kurtulmamız mümkün görünmüyor.' dedi.

Lise öğrencisi Kübra Karadaş(17), 'Herkeste bir özgüven var. Maskesini indirip geziyorlar. Kimse hiçbir tedbire, kurala uymuyor.' diye konuştu.

Lise öğrencisi Hatice Köprülü(17) ise 'Bence Konya'da da vaka artışının nedeni insanların bilinçsizliği. İhtiyaçları olmadığı sürece dışarıya çıkmasalar, vakalar bu kadar artmaz. Sınava girdiğimiz salonlarda da kurallara uymayanları görebiliyoruz.' dedi.

Konya'da tedbirlere uyulmadığını söyleyen Zait Yurtseven (26), 'Hafta sonları özellikle çok fazla kalabalık oluyor. Kimse maske kullanmıyor, tedbirlere çok fazla uymuyor. Vaka artışının sebebi bence bu. Tedbirlere uyarsak, bir an önce mavi renge döneriz.' şeklinde konuştu.

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'Çok yüksek riskli' Konya'da, maske kuralı unutuldu
'Çok yüksek riskli' Konya'da, maske kuralı unutuldu
'Çok yüksek riskli' Konya'da, maske kuralı unutuldu
'Çok yüksek riskli' Konya'da, maske kuralı unutuldu
'Çok yüksek riskli' Konya'da, maske kuralı unutuldu
'Çok yüksek riskli' Konya'da, maske kuralı unutuldu
'Çok yüksek riskli' Konya'da, maske kuralı unutuldu
'Çok yüksek riskli' Konya'da, maske kuralı unutuldu
'Çok yüksek riskli' Konya'da, maske kuralı unutuldu
'Çok yüksek riskli' Konya'da, maske kuralı unutuldu
'Çok yüksek riskli' Konya'da, maske kuralı unutuldu
'Çok yüksek riskli' Konya'da, maske kuralı unutuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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