'Çok yüksek riskli' Konya'da, kısıtlama sessizliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

'Çok yüksek riskli' Konya'da, kısıtlama sessizliği

07.03.2021 11:00 | Son Güncelleme: 07.03.2021 11:29
'Çok yüksek riskli' Konya'da, kısıtlama sessizliği

KORONAVİRÜS vakası sayısına göre 'çok yüksek riskli' olarak adlandırılan kırmızı bölgelerden biri olan Konya'da, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

KORONAVİRÜS vakası sayısına göre 'çok yüksek riskli' olarak adlandırılan kırmızı bölgelerden biri olan Konya'da, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Pazar günü sabahın ilk saatlerinde kısıtlama nedeniyle sokaklarda sessizlik hakim oldu. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'kontrollü normalleşme' sürecinde illere göre, haftalık koronavirüs vaka sayısı haritasını dün paylaştı. Geçen hafta 100 bin nüfusta vaka sayısı 119,28 olan Konya'da bu rakam, 6 Mart itibarıyla 150,98 olarak gerçekleşti. Vaka sayısı yükselen ve kırmızı kategoride yer alan Konya'da dün saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması yarın saat 05.00'te sona erecek. Kısıtlamadan muaf olan kişiler sokağa çıkabilecekken, market, bakkal ve manavlara ise yürüme mesafesindeki yerlere gidilebilecek. Kentte pazar günü ve sabahın ilk saatlerinde kısıtlama nedeniyle sokaklarda sessizlik hakim oldu. 

'Çok yüksek riskli' Konya'da, kısıtlama sessizliği
'Çok yüksek riskli' Konya'da, kısıtlama sessizliği
'Çok yüksek riskli' Konya'da, kısıtlama sessizliği
'Çok yüksek riskli' Konya'da, kısıtlama sessizliği
'Çok yüksek riskli' Konya'da, kısıtlama sessizliği
'Çok yüksek riskli' Konya'da, kısıtlama sessizliği
'Çok yüksek riskli' Konya'da, kısıtlama sessizliği
'Çok yüksek riskli' Konya'da, kısıtlama sessizliği
'Çok yüksek riskli' Konya'da, kısıtlama sessizliği
'Çok yüksek riskli' Konya'da, kısıtlama sessizliği
'Çok yüksek riskli' Konya'da, kısıtlama sessizliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Ziya Selçuk Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Alişan Hülya Avşar Aleyna Tilki İbrahim Selim
Spor Ali Koç Can Bartu Caner Erkin Fatih Terim Hakan Kutlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 'Çok yüksek riskli' Konya'da, kısıtlama sessizliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 11:38:43. #1.15#
title