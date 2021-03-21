'Çok yüksek riskli' Konya'da kısıtlama denetimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

'Çok yüksek riskli' Konya'da kısıtlama denetimi

21.03.2021 12:33 | Son Güncelleme: 21.03.2021 12:49
'Çok yüksek riskli' Konya'da kısıtlama denetimi

KORONAVİRÜS vaka oranı haritasında kırmızı kategorideki 'yüksek riskli iller' arasında yer alan Konya'da sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, polis kentin farklı noktalarında denetimlerini sürdürüyor.

KORONAVİRÜS vaka oranı haritasında kırmızı kategorideki 'yüksek riskli iller' arasında yer alan Konya'da sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, polis kentin farklı noktalarında denetimlerini sürdürüyor. 

Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan verilere göre, kırmızı kategorideki 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Konya'da dün saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması yarın saat 05.00'te sona erecek. Kısıtlama nedeniyle şehrin birçok farklı noktasında kurulan uygulama noktalarında polis ekipleri, sürücüleri tek tek durdurup, izinleri kontrol ediyor. Ekipler, durdurdukları kişilerin kimlik ve çalışma izinlerini sorgulayarak kısıtlamaya uyulup uyulmadığını tespit ediyor. 

'Çok yüksek riskli' Konya'da kısıtlama denetimi
'Çok yüksek riskli' Konya'da kısıtlama denetimi
'Çok yüksek riskli' Konya'da kısıtlama denetimi
'Çok yüksek riskli' Konya'da kısıtlama denetimi
'Çok yüksek riskli' Konya'da kısıtlama denetimi
'Çok yüksek riskli' Konya'da kısıtlama denetimi
'Çok yüksek riskli' Konya'da kısıtlama denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Kemal Sunal Şeyma Subaşı Türkan Şoray
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Özcan Bizati Aykut Kocaman Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Naci Ağbal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 'Çok yüksek riskli' Konya'da kısıtlama denetimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 12:49:47. #1.16#
title