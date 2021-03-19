"Çok yüksek riskli" Konya'da kahvehaneye dönüştürülen evdeki 18 kişiye para cezası
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"Çok yüksek riskli" Konya'da kahvehaneye dönüştürülen evdeki 18 kişiye para cezası

19.03.2021 10:17 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:21

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" şehirlerden Konya'da, kahvehane şeklinde dizayn edilip kumar oynatılan eve yapılan baskında, 18 kişiye ceza kesildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" şehirlerden Konya'da, kahvehane şeklinde dizayn edilip kumar oynatılan eve yapılan baskında, 18 kişiye ceza kesildi.

Karatay Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Elmacıoğlu Mahallesi Karaman Caddesi'ndeki bir ikametin, kahvehane gibi kullanıldığı ve kumar oynatıldığı ihbarını aldı.

Polis, kapıyı çilingir yardımıyla açabildi

Harekete geçen ekipler, mahalle muhtarının refakatinde gittikleri evin kapısını açan olmayınca çilingir yardımıyla içeriye girdi.

Ekipler, yaptıkları kontrollerde, evin kahvehane şeklinde dizayn edildiğini, kumar masalarının bulunduğunu ve güvenlik kameralarıyla izlendiğini belirledi.

İkamet sahibi Cengiz Y, "bulaşıcı hastalıklara ilişkin alınan tedbirlere aykırı davranmak" ve "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçlarından gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı.

İçeride bulunan 18 kişiye ise "sosyal mesafe" ve maske" kuralını ihlalden para cezası kesildi.

Ev ise zabıta ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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