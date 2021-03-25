"Çok yüksek riskli" kategorisindeki Samsun'da denetimler sürüyor
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"Çok yüksek riskli" kategorisindeki Samsun'da denetimler sürüyor

Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel
'Çok yüksek riskli' kategorisindeki Samsun'da denetimler sürüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorisindeki Samsun'da denetimler devam ediyor.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorisindeki Samsun'da denetimler devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il Valiliğine gönderilen "Haftalık Tematik Denetimler" genelgesi kapsamında Samsun'da 1036 restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane gibi yeme içme yeri ile 206 şehir içi ulaşım aracı, 136 kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, dernek lokali gibi umuma açık yer ve 5 bin 38 kişi denetlendi.

Konuya ilişkin Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, tematik denetimler kapsamında 17 ilçede gerçekleştirilen denetimlerde, kural ihlali yaptığı belirlenen 3 iş yeri sahibi ile 4 kişiye idari para cezası verildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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