"Çok yüksek riskli" kategorideki Osmaniye'de Kovid-19 denetimleri sürüyor
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"Çok yüksek riskli" kategorideki Osmaniye'de Kovid-19 denetimleri sürüyor

09.03.2021 12:47 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:21

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Osmaniye'de Vali Erdinç Yılmaz, alınan salgın tedbirlerine yönelik denetimlere katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Osmaniye'de Vali Erdinç Yılmaz, alınan salgın tedbirlerine yönelik denetimlere katıldı.

Düziçi ilçesi Refik Cesur Bulvarı'nda esnafı ziyaret eden Yılmaz, esnaf ve vatandaşa Kovid-19 tedbirleri konusunda uyarılarda bulundu.

Vali Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede vatandaşların büyük oranda kurallara uyduğunu gördüğünü söyledi.

Ev ziyaretlerine son verilmesi gerektiğini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ev buluşmalarının yayılmanın en önemli sebeplerinden biri olduğunu ve bunu kadınlarımızın önleyebileceğini görüyoruz. Bir araya gelmeyi, toplanmayı yapmazsak, kurallara da uyarsak bu Kovid-19'dan hep birlikte kurtulacağız. Görüyorum ve inanıyorum, Osmaniye ve ilçelerimiz olarak Kovid-19'u hep birlikte yenmeye kararlıyız. Bütün Osmaniyeli hemşehrilerimden kurallara uymalarını ısrarla rica ediyorum."

Denetimlere Kaymakam Mutlu Almalı, İlçe Sağlık Müdürü Alper Akdağ ile diğer yetkililer de katıldı.

'Çok yüksek riskli' kategorideki Osmaniye'de Kovid-19 denetimleri sürüyor
'Çok yüksek riskli' kategorideki Osmaniye'de Kovid-19 denetimleri sürüyor
'Çok yüksek riskli' kategorideki Osmaniye'de Kovid-19 denetimleri sürüyor
'Çok yüksek riskli' kategorideki Osmaniye'de Kovid-19 denetimleri sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek

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