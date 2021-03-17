"Çok yüksek riskli" illerden Samsun'da Kovid-19 vaka artışında İngiltere varyantı etkisi değerlendirmesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi ( OMÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Esra Aksakal Tanyel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" illerin başında gelen Samsun'da vaka artışında "İngiltere varyantı"nın etkili olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Tanyel, AA muhabirine, Samsun'da geçen yıl kasım ve aralık aylarında Kovid-19'un en üst düzeye çıktığını, yeni yıl ile vaka sayılarının düşüşe geçtiğini belirtti.

Son bir aydır ise vaka sayılarında yeniden artış görülmeye başladığına dikkati çeken Tanyel, "Hastane olarak laboratuvarımızda varyasyonu da tespit edebiliyoruz. Samsun'da İngiliz versiyonu olarak tabir edilen virüsü daha fazla görüyoruz. Bu virüs çok çok daha fazla. Vuhan'da ilk ortaya çıkan ve dünyaya yayılan normal Kovid-19 virüsü dediğimiz klasik virüsten farklı olan İngiliz varyantı daha çabuk bulaşıyor. Daha çabuk bulaştığı için de vaka sayılarımız giderek artıyor." diye konuştu.

Hastalığın şiddetinin klasik Vuhan virüsü ile aynı olduğuna işaret eden Tanyel, "Eskisi gibi kronik hastalığı olan kişileri daha çok etkilemeye devam ediyor. Buna bağlı olarak hasta sayıları artınca hastanemiz dolmaya başladı. Yataklar dolunca yoğun bakımda ciddi sıkıntılar yaşamaya başlayacağız. Dolayısıyla insanlarımızın maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uyması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Kalabalık ortamlarda bulunmak virüsün daha kolay yayılmasını sağlıyor"

Prof. Dr. Tanyel, aşı olma çağrısında bulunarak, şöyle devam etti:

"Yaş sırasına göre aşılanıyoruz. Aşı sırası gelen herkesin aşılanması gerekiyor. Yani aşıdan korkmak, aşıyı reddetmek olacak iş değil. Aşıların koruyuculuk sağlayacağını biliyoruz. En azından ağır hastalık gelişmesini ve hastalığa bağlı ölüm riskini azaltmasını bekliyoruz. Aşılanmış kişilerde hastalık gelişse bile daha hafif seyredecektir. Baştan beri virüsten korunacak önlemler değişmedi. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına sıkı sıkıya uygulayacağız.

Hastalardan aldığımız öykülere bakacak olursak, genellikle kalabalık ortamlarda bulunma başta yer alıyor. Nişan, mevlit, doğum günü gibi. Artık alışkanlıklarımızı değiştirmenin vakti geldi ve geçiyor. Yani önlemini halk kendisi alacak. Uyarılar ve ikazlar olsa bile kişinin kendini ve etrafını koruması şart. Sokağa çıkma yasağı yok diye hep beraber dışarı çıkıp kalabalık ortamlarda bulunmak virüsün daha kolay yayılmasını sağlıyor. Virüsün mutasyonlu olması koruma yöntemlerini değiştirmedi."

"Çift maske kullanıldığında daha etkin koruma sağlayacaktır"

Maske kullanımıyla ilgili de bilgi veren Tanyel, "Maskenin muhakkak ağzımızı ve burnumuzu tamamen kapatması gerekiyor. Maskenin büyük oranda koruyucu olduğunu biliyoruz. Yüzde 70 ile 80 koruma sağlıyor. Gün içinde nemlenirse muhakkak değiştirilip başka bir maske takılması gerekiyor. Maskeyi yakın dönemde yüzümüzden çıkarmamız mümkün değil. Bariyer olarak çift maske kullanıldığında daha etkin koruma sağlayacaktır ama görüyorum ki tek maske bile takılmıyor. ya burnunu açıkta bırakıyor ya da konuşacağında çıkarıyor. Maskenin telini iyice burnunuza oturtun ve sıkı şekilde yüzünüze yapışması için ipini çapraz şekilde takın. Bez maske kullanılıyorsa onun da muhakkak temizliğini sağlayıp kullanın." sözlerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün