"Çok yüksek riskli" illerden Mersin ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri denetimi sürüyor
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"Çok yüksek riskli" illerden Mersin ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri denetimi sürüyor

'Çok yüksek riskli' illerden Mersin ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri denetimi sürüyor
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasındaki Mersin ve Osmaniye'de, salgınla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasındaki Mersin ve Osmaniye'de, salgınla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Mersin Emniyet Müdürlüğünce, İçişleri Bakanlığının Kovid-19'la mücadelede başlattığı "Dinamik Denetim Süreci"ne ilişkin genelge kapsamında, 11-18 Nisan arasında şehir içi ve şehirlerarası toplu taşıma araçları ile ticari taksilere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin 1 haftalık uygulamasında 3 bin 801 toplu taşıma aracı ile 136 taksi kontrol edildi.

Kontrollerde, kurallara uymadığı belirlenen 48 kişiye para cezası kesildi.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince de ramazan dolayısıyla araç ve yaya hareketliliğin arttığı toplu kullanım alanları dezenfekte edildi, bazı cadde ve sokaklar yol yıkama arazözleriyle temizlendi.

Osmaniye'de de Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan tedbirler, Vali Erdinç Yılmaz'ın da katılımıyla denetlenmeye devam ediyor.

Vali Yılmaz, Sanayi Sitesinde gerçekleştirilen denetimlerde, esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Denetim sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Yılmaz, son yayınlanan 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı tablosuna göre Osmaniye'nin en fazla düşüş yaşanan iller arasında olduğunu söyledi.

Bu başarılı sürecin tüm kurum, kuruluş ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştiğini dile getiren Yılmaz, "İnşallah bu yakaladığımız ivmeyi devam ettirirsek ilimizi koronavirüsten arındırmış olacağız. Bu süreci en iyi şekilde sürdürmek için kurallara çok daha sıkı uymamız lazım." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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