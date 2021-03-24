Çok yüksek riskli illerden Edirne'nin Keşan ilçesinde denetimler aralıksız sürüyor
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Çok yüksek riskli illerden Edirne'nin Keşan ilçesinde denetimler aralıksız sürüyor

24.03.2021 14:55 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:58
Çok yüksek riskli illerden Edirne'nin Keşan ilçesinde denetimler aralıksız sürüyor

Çok yüksek riskli illerden Edirne'nin Keşan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri aralıksız devam ediyor.

Çok yüksek riskli illerden Edirne'nin Keşan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri aralıksız devam ediyor.

Keşan Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, denetim ekipleri ilçe merkezi, belde ve köylerde denetim yaparak vatandaşları tedbirlere uymaları yönünde uyarıyor.

Denetim çalışmalarına katılan Kaymakam Cemalettin Yılmaz, Lalacık, Kılıç ve Büyükdoğanca köylerine giderek incelemede bulundu.

Vatandaşları salgına karşı dikkatli olmaları yönünde uyaran Yılmaz, maske, mesafe ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Kaymakam Yılmaz'a denetimlerde İlçe Jandarma Komutanı Erdem Sarıbaş da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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