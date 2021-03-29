"Çok yüksek riskli" illerden Edirne'nin İpsala ilçesinde taziyelerin telefonla yapılması istendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

"Çok yüksek riskli" illerden Edirne'nin İpsala ilçesinde taziyelerin telefonla yapılması istendi

Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
'Çok yüksek riskli' illerden Edirne'nin İpsala ilçesinde taziyelerin telefonla yapılması istendi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına göre "çok yüksek riskli" iller arasında yer alan Edirne'nin İpsala ilçesinde Kaymakamlık, misafirliklere ara verilmesini ve taziyelerin telefonla yapılmasını istedi.

Vahşice katledilen Kadir Şeker'in kıskançlık cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı
Vahşice katledilen Kadir Şeker'in kıskançlık cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına göre "çok yüksek riskli" iller arasında yer alan Edirne'nin İpsala ilçesinde Kaymakamlık, misafirliklere ara verilmesini ve taziyelerin telefonla yapılmasını istedi.

İpsala Kaymakamlığından yapılan açıklamada, salgınla mücadelenin yoğun şekilde devam ettiği belirtildi.

Kaymakam Ekrem Güngör koordinasyonunda yapılan denetim ve dezenfekte çalışmalarının aralıksız sürdüğü aktarılan açıklamada, vatandaşların rehavete kapılmadan önlemlere uyması istendi.

Gerekmedikçe kapalı ve kalabalık ortamlarda bulunulmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Kalabalık ortamlarda virüsün yayılma riski çok daha yüksek. Kalabalık ortamlardan kaçınmak için misafirliklere ara verelim. Taziyeleri yüz yüze değil, telefonla yapalım. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım. Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayalım. Alınan tedbirlere hassasiyetle riayet edelim. Güç tedbirde." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Vladimir Putin Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Guy Ritchie Merve Dizdar Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ersun Yanal Okay Yokuşlu Burak Yılmaz
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Kripto Paralar Çin Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Çok yüksek riskli" illerden Edirne'nin İpsala ilçesinde taziyelerin telefonla yapılması istendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 10:02:39. #1.16#
title