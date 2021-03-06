"Çok yüksek riskli" illerden Edirne'de vatandaşlar marketlere HES kodu sorgulaması yapılarak alınıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

"Çok yüksek riskli" illerden Edirne'de vatandaşlar marketlere HES kodu sorgulaması yapılarak alınıyor

06.03.2021 17:35 | Son Güncelleme: 06.03.2021 17:35

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına göre, "çok yüksek riskli" (kırmızı) kategorideki illerden Edirne'de, vatandaşlar marketlere HES kodu sorgulamasının ardından girebiliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına göre, "çok yüksek riskli" (kırmızı) kategorideki illerden Edirne'de, vatandaşlar marketlere HES kodu sorgulamasının ardından girebiliyor.

Kentte 150 metrekare ve üzerinde olan marketlere HES kodu zorunluluğu getirildi. Marketlerin girişine de içeride bulunması gereken kişi sayısının belirtildiği yazı asıldı.

Alışveriş için markete gelen vatandaşlar HES kodu kontrol edildikten sonra içeri alınıyor.

Markete HES koduyla giren kent sakinlerinden Mustafa Karadayı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygulamayı doğru bulduğunu belirterek, "Bu tedbirlerin devamını bekliyoruz. Umarım herkes bu kurala uyar ve en kısa zamanda güzel günlere kavuşuruz. Edirne kırmızı kategoride, halkımız bilinçli, bazı dikkatsizlikler nedeniyle bu durumda olduğumuzu düşünüyorum. Umarım insanlarımız en kısa zamanda kurallara uyar Edirne, sarıya ve maviye dönüşür." dedi.

Marketteki vatandaşlardan Erdi Bal da Edirne'nin bir an önce Kovid-19 kırmızısından kurtulması gerektiğini dile getirdi.

Kurallara daha fazla uyulmasını isteyen Bal, "Güzel bir uygulama, içeri girerken HES kodu sorgulandı daha önce herkes girebiliyordu." diye konuştu.

Begüm Atalay Bal ise pazaryerlerinde de HES kodu uygulamasının yapılması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Kenan Doğulu Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses Esra Dermancıoğlu
Spor Mustafa Er Fatih Terim Ünal Karaman Mustafa Yumlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Çok yüksek riskli" illerden Edirne'de vatandaşlar marketlere HES kodu sorgulaması yapılarak alınıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 17:38:25. #1.14#
title