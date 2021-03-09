Çok yüksek riskli illerden Edirne'de merkezdeki caddelerde "4 metrekareye 1 kişi" kuralı uygulanacak
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Çok yüksek riskli illerden Edirne'de merkezdeki caddelerde "4 metrekareye 1 kişi" kuralı uygulanacak

09.03.2021 12:41 | Son Güncelleme: 09.03.2021 12:41
Çok yüksek riskli illerden Edirne'de merkezdeki caddelerde

Çok yüksek riskli iller arasındaki Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, işlek caddelere girişlerde HES kodu sorgulaması başlayacak, caddede yoğunluğa da izin verilmeyecek.

Çok yüksek riskli iller arasındaki Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, işlek caddelere girişlerde HES kodu sorgulaması başlayacak, caddede yoğunluğa da izin verilmeyecek.

İl Hıfzıssıhha Kurulu geçen haftaya göre vakaların en çok arttığı 5 il arasında sayılan Edirne'de, tedbirler kapsamında yeni kararlar almaya devam ediyor.

Vali Yardımcısı Yusuf Güler başkanlığında toplanan kurul, kentin en işlek caddeleri Saraçlar, Çilingirler ve Balık Pazarı ile bu caddelere açılan ara yolların bariyerle kapatılması, caddeye girişlerin kontrollü yapılması kararı aldı.

Karara göre, polis ve zabıta ekipleri vatandaşları caddelere HES kodu sorgulaması yaptıktan sonra alacak.

Öte yandan, yoğunluğun azaltılması maksadıyla bu caddelere Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ndeki esaslara uyarınca 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde girişlere izin verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran

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