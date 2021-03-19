Çok yüksek riskli illerden Edirne'de esnaf, HES kodu ve salgın tedbirleriyle işletmelerini açmak istiyor
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Çok yüksek riskli illerden Edirne'de esnaf, HES kodu ve salgın tedbirleriyle işletmelerini açmak istiyor

19.03.2021 15:31 | Son Güncelleme: 19.03.2021 15:37
Çok yüksek riskli illerden Edirne'de esnaf, HES kodu ve salgın tedbirleriyle işletmelerini açmak istiyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" illerden Edirne'de esnaf, HES kodu ve salgın tedbirleri uygulanarak iş yerlerinin açılmasını istedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" illerden Edirne'de esnaf, HES kodu ve salgın tedbirleri uygulanarak iş yerlerinin açılmasını istedi.

Saraçlar Caddesi'nde toplanan bir grup esnaf adına açıklama yapan Ceyhun Dilfaz, salgın nedeniyle dükkanlarının bir yıldır kapalı olduğunu söyledi.

Alışveriş merkezi ve marketlerdeki gibi HES kodu uygulaması ve tedbirlerle dükkanlarını açmak istediklerini dile getiren Dilfaz, "HES kodu, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak mekanlarımızı açmak istiyoruz. Kırmızı renkte riskli iller arasında gösterilen Edirne'de mekanlar kapalı iken vaka artışları devam edip kırmızıya dönen illerimizde mekanlar kapatılmamıştır. Ayrıca mekanlar kapalı iken vaka sayılarında bir düşüş gözlenmemiştir, aksine artış olmuştur." diye konuştu.

Esnafın zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Dilfaz, şöyle devam etti:

"Esnafın dayanacak gücü kalmamıştır. Artık en kısa sürede mekanların açılması gerekmektedir. Tüm ilgililere ve devlet büyüğümüz olan sayın Valimize arz ederiz. En kısa sürede gerek HES kodu gerekse sosyal mesafe önlemleri ile mekanlarımızı açmamız hem halkımızın psikolojisi hem de bizlerin kazancı açısından kaçınılmazdır."

Basın açıklamasına CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu da katıldı.

Gaytancıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, esnafın kendi taleplerini dile getirdiğini, isteklerinin tedbirli şekilde iş yerlerini açmak olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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