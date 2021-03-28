Son Dakika | Çok yüksek riskli illerden Edirne'de caddelere bilgilendirici broşür asıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika | Çok yüksek riskli illerden Edirne'de caddelere bilgilendirici broşür asıldı

Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına göre "çok yüksek riskli" iller arasında yer alan Edirne'de, İl Özel İdaresi ekiplerince caddelere salgınla ilgili bilgilendirici broşürler asıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına göre "çok yüksek riskli" iller arasında yer alan Edirne'de, İl Özel İdaresi ekiplerince caddelere salgınla ilgili bilgilendirici broşürler asıldı.

Vaka sayıları artan ve haritada "kırmızı" renkle gösterilen Edirne'de, vatandaşlar salgına karşın uyarılıyor.

"Birlikte Başaracağız" mottosuyla hazırlanan bilgilendirici broşürlerde vatandaşlardan salgınla mücadelede kural ihlallerini HES uygulaması veya 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden bildirilmesi istendi.

Edirne Valiliği koordinasyonundaki İl Özel İdaresi ekipleri, işlek caddeler başta olmak üzere kent geneline broşür astı.

Son Dakika | Çok yüksek riskli illerden Edirne'de caddelere bilgilendirici broşür asıldı
Son Dakika | Çok yüksek riskli illerden Edirne'de caddelere bilgilendirici broşür asıldı
Son Dakika | Çok yüksek riskli illerden Edirne'de caddelere bilgilendirici broşür asıldı
Son Dakika | Çok yüksek riskli illerden Edirne'de caddelere bilgilendirici broşür asıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ömer Çelik Ali İhsan Su Numan Kurtulmuş Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Müge Anlı Binnur Kaya Merve Dizdar Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Abdullah Avcı Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Çok yüksek riskli illerden Edirne'de caddelere bilgilendirici broşür asıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 15:08:33. #1.16#
title