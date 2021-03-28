Son Dakika | Çok yüksek riskli illerden Edirne'de caddelere bilgilendirici broşür asıldı
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına göre "çok yüksek riskli" iller arasında yer alan Edirne'de, İl Özel İdaresi ekiplerince caddelere salgınla ilgili bilgilendirici broşürler asıldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına göre "çok yüksek riskli" iller arasında yer alan Edirne'de, İl Özel İdaresi ekiplerince caddelere salgınla ilgili bilgilendirici broşürler asıldı.
Vaka sayıları artan ve haritada "kırmızı" renkle gösterilen Edirne'de, vatandaşlar salgına karşın uyarılıyor.
"Birlikte Başaracağız" mottosuyla hazırlanan bilgilendirici broşürlerde vatandaşlardan salgınla mücadelede kural ihlallerini HES uygulaması veya 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden bildirilmesi istendi.
Edirne Valiliği koordinasyonundaki İl Özel İdaresi ekipleri, işlek caddeler başta olmak üzere kent geneline broşür astı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar