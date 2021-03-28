Son Dakika | Çok yüksek riskli illerden Edirne'de caddelere bilgilendirici broşür asıldı

Son dakika haberi: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına göre "çok yüksek riskli" iller arasında yer alan Edirne'de, İl Özel İdaresi ekiplerince caddelere salgınla ilgili bilgilendirici broşürler asıldı.