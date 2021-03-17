"Çok yüksek riskli iller" kategorisindeki Sinop'ta MOBESE'li maske ve mesafe denetimi yapıldı
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"Çok yüksek riskli iller" kategorisindeki Sinop'ta MOBESE'li maske ve mesafe denetimi yapıldı

17.03.2021 15:31 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:56

Sağlık Bakanlığınca açıklanan verilerine göre, haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayısı 345,56'a yükselen Sinop'ta, MOBESE kameraları yardımıyla maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı.

Sağlık Bakanlığınca açıklanan verilerine göre, haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayısı 345,56'a yükselen Sinop'ta, MOBESE kameraları yardımıyla maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı.

Haftalık vaka artışı hızında, Samsun'un ardından ikinci sırada yer alan kentte, Valilik koordinesinde denetim faaliyetleri yürütülüyor.

İl ve ilçe girişlerinde HES kodu sorgusu, işlek cadde, meydan ve sahillerde maske ve sosyal mesafe denetimini artıran ekipler, iş yerleri ve bina önlerinde toplanan kalabalıkları da uyararak dağılmalarını sağlıyor.

MOBESE kayıtlarından belirlenen kişilere cezai işlem uygulandı

Kentte vaka sayılarının düşürülmesi için etkin denetim mekanizması yürüten emniyet güçleri, MOBESE kameraları yardımıyla da maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi.

Kamera kayıtlarından maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri tespit edilen kişilere alanda görev yapan polislerce cezai işlem uygulandı.

Sinop Valiliği sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise vatandaşlar maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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