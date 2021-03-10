"Çok yüksek riskli" iller kategorisindeki Samsun'da "Haftalık Tematik Denetimler" devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

"Çok yüksek riskli" iller kategorisindeki Samsun'da "Haftalık Tematik Denetimler" devam ediyor

10.03.2021 16:19 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:27

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek risk" kategorisindeki Samsun'da denetimler sürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek risk" kategorisindeki Samsun'da denetimler sürüyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il Valiliğine gönderilen "Haftalık Tematik Denetimler" genelgesi kapsamında İlkadım ilçesinde internet kafeler, nikah ve düğün salonları, lunapark, tematik parklar ve milli piyango bayileri denetlendi.

İlkadım Kaymakamı İbrahim Keklik, yaptığı açıklamada, kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması amacıyla ilçe genelinde denetimlerin sürdüğünü vurguladı.

Keklik, tematik denetimler kapsamında, kolluk kuvvetlerinin yanı sıra tüm kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve meslek odalarının desteğiyle etkin denetimlerin gerçekleştirildiğini söyledi.

Öte yandan Samsun'un 16 ilçesinde de denetimler kaymakamlıkların kontrolünde yapılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Ekrem İmamoğlu
Magazin Hülya Avşar Rasim Öztekin Hakan Taşıyan Esra Dermancıoğlu
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Fatih Terim Ali Şansalan Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ziya Selçuk Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Çok yüksek riskli" iller kategorisindeki Samsun'da "Haftalık Tematik Denetimler" devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 16:29:41. #1.15#
title