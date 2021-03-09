"Çok yüksek riskli" iller kategorisindeki Samsun'da "Haftalık Tematik Denetimler" devam ediyor
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"Çok yüksek riskli" iller kategorisindeki Samsun'da "Haftalık Tematik Denetimler" devam ediyor

09.03.2021 16:07 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:07

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek risk" kategorisindeki Samsun'da denetimler sürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek risk" kategorisindeki Samsun'da denetimler sürüyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il Valiliğine gönderilen "Haftalık Tematik Denetimler" genelgesi kapsamında Samsun'da berberler, kuaförler, güzellik merkezleri, hamamlar, saunalar, masaj salonlarında maske, mesafe ve hijyen konusunda denetimler yapıldı.

Samsun Valiliği sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da, "Kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması amacıyla 17 ilçemizde kaymakamlarımızın başkanlığında sürdürülen Tematik Denetimlere bugün, kolluk kuvvetlerinin yanı sıra tüm kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve meslek odalarının destekleriyle berberler, kuaförler, güzellik merkezleri, hamamlar, saunalar, masaj salonlarında etkin bir şekilde devam ediliyor." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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