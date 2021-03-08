"Çok yüksek riskli" iller kategorisindeki Samsun'da, 14 kişiye 10 bin 599 lira ceza
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"Çok yüksek riskli" iller kategorisindeki Samsun'da, 14 kişiye 10 bin 599 lira ceza

08.03.2021 22:15 | Son Güncelleme: 08.03.2021 22:18

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek risk" kategorisindeki Samsun'da denetimler kapsamında tedbirlere aykırı davranan 14 kişiye 10 bin 599 liralık ceza uygulandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek risk" kategorisindeki Samsun'da denetimler kapsamında tedbirlere aykırı davranan 14 kişiye 10 bin 599 liralık ceza uygulandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il Valiliğine gönderilen "Haftalık Tematik Denetimler" genelgesi kapsamında Samsun'da, şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplu ulaşım araçları ile havalimanı, gar ve, otogar gibi yerlerde denetim gerçekleştirildi.

Kentteki 17 ilçede kaymakamların başkanlığında, 1223 toplu taşıma aracı, 11 otogar ve havalimanı ile 3 bin 425 kişi denetlendi.

Denetimlerde tedbirlere aykırı davranışta bulunan 14 kişiye toplam 10 bin 599 lira cezası uygulandı, 2 araç faaliyetten men edildi.

Vali Zülkif Dağlı, yaptığı yazılı açıklamada, Dinamik Denetim Modeli sürecinde denetimlerin yarın berberler, kuaförler, güzellik merkezleri, hamamlar, saunalar ve masaj salonları başta olmak üzere tüm alanda etkin ve yoğun şekilde sürdürüleceğini, salgınla mücadeledeki başarı için tüm vatandaşların her zaman tedbirli olması ve kurallara uyması gerektiğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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