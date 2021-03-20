"Çok yüksek riskli" iller kategorisindeki Konya ve Aksaray'da denetimler sürüyor
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"Çok yüksek riskli" iller kategorisindeki Konya ve Aksaray'da denetimler sürüyor

20.03.2021 12:17 | Son Güncelleme: 20.03.2021 12:20

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" kategoride bulunan Konya ve Aksaray'da, polis ekipleri denetim yapıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" kategoride bulunan Konya ve Aksaray'da, polis ekipleri denetim yapıyor.

İçişleri Bakanlığının "Dinamik Denetim Süreci" konulu genelgesinin ardından, Kovid-19 salgınına göre, iki şehrin "kırmızı" olan rengini değiştirmek için kontrollerini sürdüren ekipler, vatandaşların yoğunluk oluşturabileceği cadde, meydan ve parklarda uyarılarda bulunuyor.

Konya'da polis, belirlenen birçok noktada bir yandan denetim yaparken, bir yandan da esnafa kurallara riayet etmeleri yönünde ikazlarda bulundu.

Hafta sonu olması nedeniyle kalabalık olabileceği değerlendirilen park ve meydanları kontrol eden yaya devriye ekipleri, dışarıya çıkan vatandaşları sosyal mesafe ve maske konusunda uyarıyor.

Aksaray

Aksaray'da ise 15 Temmuz Milli İrade Meydanı başta olmak üzere Ankara ve Kafeler caddelerinde polis ekipleri, maske ve mesafe uyarısı yapıyor.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararı doğrultusunda zabıta ekipleri, pazar yerlerine vatandaşları HES kontrolüyle alıyor.

Aksaray Belediyesi ekipleri de kentin çeşitle noktalarında ücretsiz maske dağıtıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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