"Çok yüksek riskli" iller kategorisindeki Konya'da "Haftalık Tematik Denetimler" sürüyor
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"Çok yüksek riskli" iller kategorisindeki Konya'da "Haftalık Tematik Denetimler" sürüyor

06.03.2021 18:09 | Son Güncelleme: 06.03.2021 18:12

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" kategorideki illerden biri olan Konya'da "Haftalık Tematik Denetimler" konulu genelgeye bağlı denetimler sürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" kategorideki illerden biri olan Konya'da "Haftalık Tematik Denetimler" konulu genelgeye bağlı denetimler sürüyor.

Vali Vekili Hacı İbrahim Türkoğlu, Tarihi Bedesten Çarşısı ve Mevlana Caddesi üzerinde bulunan esnaflar ile Kadınlar Pazarı'nda denetim gerçekleştirdi.

Esnaflar ile bir süre sohbet eden Türkoğlu, esnaf ve vatandaşlara sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Türkoğlu, yaptığı açıklamada, esnaf ve vatandaşların tedbir kurallarına yüksek oranda riayet etmesinden dolayı mutlu olduğunu, salgınla mücadelede alınan kararlara uyum sağlamanın oldukça önemli olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Kuru

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