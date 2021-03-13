"Çok yüksek riskli" iller kategorisindeki Aksaray'da denetimler sürüyor
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"Çok yüksek riskli" iller kategorisindeki Aksaray'da denetimler sürüyor

13.03.2021 22:01 | Son Güncelleme: 13.03.2021 22:05

Saat kulesi 15 Temmuz Milli İrade Meydanı Boş cadde ve sokaklar "Çok yüksek riskli" iller kategorisindeki Aksaray'da denetimler sürüyorAKSARAY - 15 Temmuz Milli İrade Meydanı başta olmak üzere Ankara ve Kafeler caddelerinde polis ekipleri, maske ve mesafe konularında uyarıda bulunuyor.

Saat kulesi

15 Temmuz Milli İrade Meydanı

Boş cadde ve sokaklar "Çok yüksek riskli" iller kategorisindeki Aksaray'da denetimler sürüyor

AKSARAY - 15 Temmuz Milli İrade Meydanı başta olmak üzere Ankara ve Kafeler caddelerinde polis ekipleri, maske ve mesafe konularında uyarıda bulunuyor.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararı doğrultusunda zabıta ekipleri, pazar yerlerine vatandaşları HES kontrolüyle alıyor.

Aksaray Belediyesi ekipleri de kentin çeşitle noktalarında ücretsiz maske dağıtıyor.

'Çok yüksek riskli' iller kategorisindeki Aksaray'da denetimler sürüyor
'Çok yüksek riskli' iller kategorisindeki Aksaray'da denetimler sürüyor
'Çok yüksek riskli' iller kategorisindeki Aksaray'da denetimler sürüyor
'Çok yüksek riskli' iller kategorisindeki Aksaray'da denetimler sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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