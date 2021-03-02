Çok Yüksek riskli iller hangileridir? Çok Yüksek Risk (Kırmızı) grubunda bulunan şehirler hangileri? Çok yüksek riskli şehirler listesi...

Bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli şehirlerin isimleri belli oldu. Bakan Koca'nın açıklamasına göre Düşük, Orta, Yüksek ve Çok Yüksek riskli şehirler harita üzerinde belirlendi. Peki çok yüksek riskli şehirler hangileri? Çok yüksek riskli şehirler hangileridir? Çok yüksek riskli şehirler listesi...