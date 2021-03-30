Çok yüksek riskli iller grubundaki Antalya'da yeni kısıtlamalar
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Çok yüksek riskli iller grubundaki Antalya'da yeni kısıtlamalar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Çok yüksek riskli iller grubundaki Antalya'da yeni kısıtlamalar

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı yeni risk haritasına göre, 41 il daha kırmızı kategoriye girdi.

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı yeni risk haritasına göre, 41 il daha kırmızı kategoriye girdi. Aralarında Antalya, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 58 ilde cumartesi günleri uygulayan sokağa çıkma kısıtlaması tekrar uygulamaya girdi.

Sağlık Bakanlığı ve Korona virüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak 29 Mart Pazartesi günü toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda düşük, orta, yüksek, çok yüksek olarak sınıflandırılan illerdeki vaka sayıları ve yeni normalleşme sürecinin ilk ayının değerlendirildiği toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamera karşısına geçti. Erdoğan'ın açıklamaları sonrası yeni risk haritası da yayımlandı. Yeni tabloda 17 olan kırmızı il sayısı 58'e çıktı. Çok yüksek riskli iller grubunda yer alan Antalya'da ise Cumartesi uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının tekrar başlaması ön görüldü. Buna göre kısıtlama, Cuma günü saat 21.00'de başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulama biçimine göre Cumartesi veya Pazar günü market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler 10.00 - 17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

Çok yüksek riskli iller grubunda yer alan Antalya'da dahil olmak üzere, yüksek ve çok yüksek risk gruplarındaki illerde 3-4 Nisan arası uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Cumartesi veya Pazar günleri için daha önceden tarih almış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlere katılacaklar için muafiyet uygulanacak. - ANTALYA

Çok yüksek riskli iller grubundaki Antalya'da yeni kısıtlamalar
Çok yüksek riskli iller grubundaki Antalya'da yeni kısıtlamalar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 10:18:42. #1.15#
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