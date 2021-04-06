Çok yüksek riskli iller arasındaki Sivas'ta huzurevine Covid-19 uğramadı

Çok yüksek riskli iller arasındaki Sivas'ta huzurevine Covid-19 uğramadı Covid-19 risk haritasında çok yüksek riskli iller arasında bulunan Sivas'ta 92 yaşlının kaldığı iki huzur evinde tek bir korona virüs vakası bile görülmedi.

Çok yüksek riskli iller arasındaki Sivas'ta huzurevine Covid-19 uğramadı

SİVAS - Covid-19 risk haritasında çok yüksek riskli iller arasında bulunan Sivas'ta 92 yaşlının kaldığı iki huzur evinde tek bir korona virüs vakası bile görülmedi.

Covid-19 risk haritasında kırmızı kategoride bulunan ve çok yüksek riskli iller arasında olan Sivas'ta hizmet veren iki huzurevinde Korona virüse karşı önlemler üst seviyede. Covid-19'un ortaya çıkmasından bu güne kadar 92 yaşlının kaldığı 2 huzurevinde tek 1 Korona virüs vakası bile görülmedi. Huzurevinde kalan yaşlıların Covid-19'a karşı aşılanmalarıysa kendilerine güven veriyor.

"Covid-19'u televizyondan izliyorduk, burada kimse hastalanmadı" dedi.

Huzurevi sakinlerinden Zeki Karasu, Covid-19 sürecini televizyonlardan takip ettiklerini belirterek "Covid-19 zamanında zaman çok güzel geçti. Personeller 14'er gün bizlere hizmet ettiler, yatılı kaldılar. Bize dışarıyı aratmadılar. Devamlı huzurevi müdürü de bizimle ilgilendi. İçimizde hiç hastalanan olmadı. Hastalanmamanın sırrı tedbir almak. Maskemizi taktık, yiyeceklerimizi hep plastik ürünlerle tükettik. Devamlı televizyondan izliyorduk Covid-19'u, burada kimse hastalanmadı. Televizyonda izliyorduk" dedi.

"Burada idareciler tedbirlerini aldılar"

Huzurevi sakinlerinden Halil Şahin, Covid-19 sürecinin kendileri için iyi geçtiğini belirterek "Covid-19 bizim için iyi geçti. Hiçbir sıkıntı çekmedik. Covid-19'a karşı dikkat edildi. Burada idareciler tedbirlerini aldılar. Dışarıya çıkmadık, maskeyle gezdik. Hiçbir sıkıntı çekmedik"

"Burada tedbirler tamamen üst düzeyde"

Huzurevi sakinlerinden Adnan Aydın, huzurevinde Covid-19 tedbirlerinin üst seviyede olduğunu belirterek "Covid-19 sürecinde arkadaşlarla bocce oynadık. Kitap ve gazete okuduk, egzersiz yaptık. Şuana kadar huzurevimizde hiçbir vaka olmadı. Burada tedbirler tamamen üst düzeyde. İçeri girişler ve çıkışlar kontrol altındaydı. Hiç kimse testini yaptırmadan içeri girmedi" dedi.

"Şuanda 2 huzurevimizde de hiçbir vakaya rastlanmadı"

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Tan, 92 yaşlının kaldığı 2 huzur evinde tek 1 vaka görülmediğini belirterek "Sivas'ta iki tane huzurevimiz var. Birincisi burada İhramcızade Huzur evimiz, bir tanesi de yeni yapıldı. Orada 36 yaşlımız var, burada da 56 yaşlımız var. Toplamda da 92 tane yaşlımız huzurevlerimizde kalıyor. Covid-19 sürecinde bakanlığımız 2020 yılının Mart ayının 25'inde kapanma emrini bizlere iletti. Biz hemen 27'sinde testlerimizi yaptık ve personelimiz 14 günlük karantinaya girdiler. Personellerimiz 14 gün burada yaşlılarımızla kaldılar, bu vardiyalı sisteme geçtik. Bu bütün yıl boyunca 15 Mart 2021 tarihine kadar devam etti. Bizim personelimiz onları anne ve babaları gibi gördükleri için çok dikkat ettiler, sağolsunlar. Şuanda 2 huzurevimizde de hiçbir vakaya rastlanmadı. Huzurevlerimizde hiçbir vaka görülmedi. Kontrollü açılma oldu, şuan bakanlığımız rehber yayınladı. Rehbere uyarak yaşlılarımızla birlikte günlerimizi geçiriyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEYSEL KORKMAZ