Çok yüksek riskli iller arasındaki Edirne'de tedbirler kapsamında banklar geçici olarak kaldırıldı
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Çok yüksek riskli iller arasındaki Edirne'de tedbirler kapsamında banklar geçici olarak kaldırıldı

05.03.2021 12:07 | Son Güncelleme: 05.03.2021 12:10
Çok yüksek riskli iller arasındaki Edirne'de tedbirler kapsamında banklar geçici olarak kaldırıldı

Çok yüksek riskli iller arasındaki Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin korunmasını engellediği gerekçesiyle banklar geçici olarak kaldırıldı.

Çok yüksek riskli iller arasındaki Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin korunmasını engellediği gerekçesiyle banklar geçici olarak kaldırıldı.

Edirne Belediyesi ekipleri, kentin en işlek yerlerinden Saraçlar Caddesi ile diğer bölgelerdeki bankları kaldırdı.

Sosyal mesafenin korunmasını engellediği gerekçesiyle geçici olarak kaldırılan bankların yerlerine ekipler, çiçeklik koydu.

Polis ekipleri de caddelerde vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları yönünde uyardı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayısı 107,43 olan Edirne, Türkiye haritasında da kırmızıyla işaretli çok yüksek riskli iller arasında bulunuyor.

Trakya'da geçen haftaya göre vaka sayısı en fazla Edirne'de yükseldi. Kente, vaka sayısı 75,29'dan 107,43'a çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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