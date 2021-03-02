Çok yüksek riskli iller arasında yer alan Burdur'da vatandaşlar üzgün
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Çok yüksek riskli iller arasında yer alan Burdur'da vatandaşlar üzgün

02.03.2021 13:30 | Son Güncelleme: 02.03.2021 13:35
Çok yüksek riskli iller arasında yer alan Burdur'da vatandaşlar üzgün

BURDUR'un, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tabloda çok yüksek riskli iller arasında yer alması kent sakinlerini üzdü.

BURDUR'un, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tabloda çok yüksek riskli iller arasında yer alması kent sakinlerini üzdü. Kent halkı bu tablodan kurtulmak için tedbirlere uymak gerektiğini belirtirken, "Burdur kırmızı kartı gördü" yorumu yaptı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı risk değerlendirme kriterine göre iller düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak 4 kategoriye ayrıldı. Buna göre Burdur, Batı Akdeniz'de çok yüksek riskli durumdaki tek il oldu. Burdur'un komşuları Antalya ve Muğla yüksek, Isparta düşük, Afyonkarahisar ve Denizli orta riskli kriterde yer aldı. Burdur'un çok yüksek riskli iller kategorisinde yer alması kent sakinlerini üzdü.

Esnaf Abdullah Çağan, "Burdur'umuzun bu durumu bizi üzdü. Tedbirleri elden bırakmamalıyız. Halkımız tedbirlere uymuyor. Halkımız tedbirlere uysa bu durum yaşanmaz. İnşallah bu durumdan kurtuluruz" dedi.'BURDUR KIRMIZI KARTI GÖRDÜ'Mesut Bekir Gözütok ise, "Burdur kırmızı kartı gördü. Tedbirler zayıf. Biraz daha dikkatli olalım" derken Şükrü Bilgin de, "Kırmızı alarma geldik. Vali Beyin biraz ilgilenmesini rica ediyoruz" diye konuştu. 

Öte yandan Burdur Valisi Ali Arslantaş, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık ile birlikte bölgenin en büyük pazarı olan Salı Pazarı'nı ziyaret ederek alınan tedbirleri inceledi.


Çok yüksek riskli iller arasında yer alan Burdur'da vatandaşlar üzgün
Çok yüksek riskli iller arasında yer alan Burdur'da vatandaşlar üzgün
Çok yüksek riskli iller arasında yer alan Burdur'da vatandaşlar üzgün
Çok yüksek riskli iller arasında yer alan Burdur'da vatandaşlar üzgün
Çok yüksek riskli iller arasında yer alan Burdur'da vatandaşlar üzgün
Çok yüksek riskli iller arasında yer alan Burdur'da vatandaşlar üzgün
Çok yüksek riskli iller arasında yer alan Burdur'da vatandaşlar üzgün

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN

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