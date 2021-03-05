Çok yüksek riskli il Samsun'da Akdağ Kayak Merkezi'ne cumartesi günü günübirlik ziyaretçi alınmayacak
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Çok yüksek riskli il Samsun'da Akdağ Kayak Merkezi'ne cumartesi günü günübirlik ziyaretçi alınmayacak

05.03.2021 19:13 | Son Güncelleme: 05.03.2021 19:16
Çok yüksek riskli il Samsun'da Akdağ Kayak Merkezi'ne cumartesi günü günübirlik ziyaretçi alınmayacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre çok yüksek riskli iller arasında bulunan Samsun'da, kış mevsiminde doğaseverlerin eğlence tercihleri arasında yer alan Akdağ Kayak Merkezi'ne cumartesi günü günübirlik ziyaretçi alınmamasına karar verildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre çok yüksek riskli iller arasında bulunan Samsun'da, kış mevsiminde doğaseverlerin eğlence tercihleri arasında yer alan Akdağ Kayak Merkezi'ne cumartesi günü günübirlik ziyaretçi alınmamasına karar verildi.

Ladik Kaymakamı Adem Eser başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisinde, kayak tesislerinde Kovid-19 salgını ile ilgili olarak alınması gereken tedbirler görüşüldü.

Bu kapsamda 6 Mart Cumartesi günü ilçedeki kayak tesislerine rezervasyonlu müşteriler hariç olmak üzere ziyaretçi kabul edilmemesi kararlaştırılan toplantıda, şu kararlar alındı:

"Kolluk kuvvetleri tarafından rezervasyonlu müşteriler hariç kayak tesislerine gelen müşterilerin ulaşımı engellenecek. Kayak otelleri ve tesisleri, Kovid-19 tedbirlerine uyulması ile ilgili Kaymakamlığımız tarafından oluşturulan salgın denetim ekipleri ve kolluk görevlileri marifetiyle düzenli olarak denetime tabi tutulacak. Belirlenen esaslara aykırı uygulama yaptığı veya eğlence yeri şeklinde faaliyette bulunduğu tespit edilen otel ve konaklama tesislerine Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Turizmi Teşvik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında adli işlemler başlatılacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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