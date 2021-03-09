EDİRNE 'Çok yüksek riskli' Edirne'de 2 caddeye girişler bariyerlerle kapatıldı

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'Çok yüksek riskli' Edirne'de 2 caddeye girişler bariyerlerle kapatıldı (2)

KISITLAMA GETİRİLEN CADDEYE GİRİŞLERDE HES KODU UYGULAMASI

Edirne'de demir bariyerler çekilerek kısıtlama getirilen Saraçlar Caddesi'ne girişlerde HES kodu uygulaması başlatıldı. Caddeye girmek isteyenler HES kodlarını ibraz ederek giriş yaparken, zaman zaman oluşan kalabalığa da zabıta ekipleri mesafe uyarısı yaptı. ZABITA EKİPLERİ MÜZİSYENLERİ KALDIRDI

Alınan kararın ardından Saraçlar Caddesi üzerinde bulunan sokak müzisyenleri, Edirne Belediyesi zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı. Zabıta ekiplerinin geçici bir süre bu müzisyenlerin çalışmalarına ara vermelerini istedi. Uyarı üzerine müzisyenler çalgılarını alarak caddeden ayrıldı. Cadde üzerinde sürekli denetim yapan ekipler, vatandaşlara mesafe uyarısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı