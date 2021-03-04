Çok yüksek riskli bölgedeki eğlence merkezinde 40 kişiye 162 bin lira para cezası
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Çok yüksek riskli bölgedeki eğlence merkezinde 40 kişiye 162 bin lira para cezası

04.03.2021 16:19 | Son Güncelleme: 04.03.2021 16:19
Çok yüksek riskli bölgedeki eğlence merkezinde 40 kişiye 162 bin lira para cezası

Çok yüksek riskli bölgedeki eğlence merkezinde 40 kişiye 162 bin lira para cezasıSAĞLIK Bakanlığının vaka sayısı olarak çok yüksek riskli bölge olarak açıkladığı Konya'da ruhsatsız bir eğlence merkezinde aralarında kadınlarında olduğu 40 kişiye 162 bin lira para cezası uygulandı.

Çok yüksek riskli bölgedeki eğlence merkezinde 40 kişiye 162 bin lira para cezası

SAĞLIK Bakanlığının vaka sayısı olarak çok yüksek riskli bölge olarak açıkladığı Konya'da ruhsatsız bir eğlence merkezinde aralarında kadınlarında olduğu 40 kişiye 162 bin lira para cezası uygulandı. 

Konya'da  vaka sayısı fazla olduğu için kırmızı kategoride yer alan iller arasında bulunuyor. Denetimlerin artırıldığı kentte hemen hemen her gün bir kapalı olması gereken bir eğlence merkezinin açık olması nedeniyle polis, operasyon düzenliyor. Selçuklu Devriye Ekipler Amirliği,  saat 04.30 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Horozluhan Mahallesi Güneykışla  Sokakta bir eğlence merkezinin açık olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine çok sayıda ekiple birlikte operasyon düzenlendi. Polis, iş yerinin ruhsatız olduğu, alkol ve müzik eşliğinde eğlence yapıldığını saptadı. Bunun üzerine içeride aralarında kadınlarında olduğu 40 kişiye sosyal mesafe ve maske ihlalleri gereği 162 bin lira para cezası uygulandı.  İş yeri mühürlenirken sahibi hakkında da 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan adli işlem başlatıldı. 

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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