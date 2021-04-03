"Çok yüksek riskli" Ankara'da kısıtlama nedeniyle sokaklar boş kaldı

Ankara'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, meydan, cadde ve sokaklarda kolluk kuvvetleri dışında az sayıda vatandaş bulunuyor.

Ankara'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, meydan, cadde ve sokaklarda kolluk kuvvetleri dışında az sayıda vatandaş bulunuyor.

Sağlık Bakanlığının Kovid-19 salgınına ilişkin "İllere Göre Risk Durumu Haritası"nda "çok yüksek riskli" 58 kentten biri olan Ankara'da dün saat 21.00'de başlayıp 5 Nisan Pazartesi günü 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.

Kısıtlama çerçevesinde polis ekipleri de denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Kentin özellikle cadde ve meydanlarında kontrol noktaları oluşturan polis ekipleri, araçları durdurarak vatandaşlardan izin belgelerini göstermelerini istiyor.

Yaya devriye görevinde bulunan polisler de aynı şekilde gördükleri vatandaşların istisna kapsamında olup olmadığını kontrol ediyor.

Vatandaşların genel itibarıyla kısıtlamaya uydukları, sokak, cadde, meydan ve parklarda az sayıda kişinin bulunduğu görüldü.

Denetimlerde görev alan çarşı ve mahalle bekçileri, Güven Park'taki güvercinlere yem verdi.

Saat 17.00'ye kadar alışveriş yapılabiliyor

Başkentliler, 10.00-17.00 saatlerinde market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçilerden alışverişlerini yapabiliyor.

Yine belirtilen sürede market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçi ve çiçekçiler telefonla ya da çevrim içi aldıkları siparişleri teslim edebiliyor.

Ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bunların sadece ekmek satan bayileri vatandaşlara hizmet verebiliyor.

Lokanta, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri ise 10.00-20.00 saatlerinde paket servis hizmeti sunabiliyor.

Çevrim içi hizmet veren firmalar da 10.00-24.00 saatlerinde siparişlerini vatandaşlara ulaştırabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici