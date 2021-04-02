"Çok yüksek riskli" Amasya ve Tokat'ta Kovid-19 denetimleri sürüyor
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"Çok yüksek riskli" Amasya ve Tokat'ta Kovid-19 denetimleri sürüyor

Anadolu Ajansı / Cihan Okur - Haberler | Güncel
'Çok yüksek riskli' Amasya ve Tokat'ta Kovid-19 denetimleri sürüyor

Sağlık Bakanlığınca açıklanan Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre çok yüksek riskli grupta yer alan Amasya ile Tokat'ta tedbir ve denetimler devam ediyor.

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Sağlık Bakanlığınca açıklanan Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre çok yüksek riskli grupta yer alan Amasya ile Tokat'ta tedbir ve denetimler devam ediyor.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, kentte salgını kontrol altına alma seferberliği çerçevesinde şehir merkezindeki koronavirüs tedbir ve uygulamalarını inceledi, esnaf ve vatandaşlara bilgilendirmelerde bulundu.

Vali Masatlı, ülke genelindeki vaka sayısında önemli artış olduğuna işaret ederek, ancak tedbir ve kurallara tam olarak uyulmasıyla bunun düşürebileceğini söyledi.

Masatlı, ev ziyaretleri yapılmaması ve çevre illerde bulunma süresinin en aza indirilmesi gerektiğini kaydetti.

Denetimde esnafa ve vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması yönünde uyarılarda bulunuldu, HES kodu sorgulaması yapıldı.

Şehrin giriş ve çıkış noktalarında jandarma, emniyet ve sağlık ekiplerinin kontrolleri de sürüyor.

Araçlarda sürücü ve yolcuların seyahat izin belgeleri inceleniyor, ateş ölçümleri yapılıyor. Araç içi yolcu sınırı ve araç içi sosyal mesafeye bakılarak, sürücü ve yolculara maske dağıtılıyor.

Tokat

Tokat'ta da Vali Ozan Balcı, Gaziosmanpaşa Bulvarı'ndaki denetimlere katılarak, esnaf ve vatandaşlara tedbirlere uymaları konusunda uyarıda bulundu.

İl merkezinde cami hoparlöründen maske, mesafe ve temizliğe dikkat edilmesiyle ilgili de uyarı yapılıyor.

Polis ve jandarma ekiplerinin denetimleri de sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

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