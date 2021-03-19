"Çok yüksek riskli" Amasya ve Tokat'ta Kovid-19 denetimleri sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

"Çok yüksek riskli" Amasya ve Tokat'ta Kovid-19 denetimleri sürüyor

19.03.2021 15:49 | Son Güncelleme: 19.03.2021 16:00

Sağlık Bakanlığınca açıklanan Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre, çok yüksek riskli grupta yer alan Tokat ile Amasya'da tedbir ve denetimler devam ediyor.

Sağlık Bakanlığınca açıklanan Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre, çok yüksek riskli grupta yer alan Tokat ile Amasya'da tedbir ve denetimler devam ediyor.

Tokat'ta Vali Ozan Balcı, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sümbül ve İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda esnaf ve vatandaşlara tedbirler konusunda uyarıda bulundu.

Balcı, tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Maske, mesafe, temizlik kurallarına ve belirlenen tedbirlere uymaya hassasiyetle devam edelim. Bu mücadelede başarılı olmak elimizde. Hep birlikte başaracağız." dedi.

İl genelinde de cami hoparlöründen maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılar yapılıyor.

Amasya

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde kent merkezindeki kafeterya ve lokanta gibi iş yerlerine yönelik denetimlere katıldı.

Kovid-19 bulaşma riskinin önlenmesi için "maske, mesafe, hijyen" kuralı ile alınan diğer tedbirlere mutlaka dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Masatlı, esnafa hayırlı işler diledi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına ekipleri de vatandaşların yoğun bulunduğu cadde, sokak ve semt pazarlarında denetimlerini sürdürdü.

Ekipler, toplu taşıma araçlarında denetim yaparak, kurallara uyanlara teşekkür etti.

Amasya Belediyesi ekiplerince de kent genelinde dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Deniz Çakır Pelin Öztekin Çağatay Ulusoy
Spor Ali Koç Hakan Kutlu Metin Oktay Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Çok yüksek riskli" Amasya ve Tokat'ta Kovid-19 denetimleri sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 16:11:02. #1.15#
title