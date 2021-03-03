'Çok yüksek riskli' Aksaray'da, belde karantinası (2)
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'Çok yüksek riskli' Aksaray'da, belde karantinası (2)

03.03.2021 15:14 | Son Güncelleme: 03.03.2021 15:18
'Çok yüksek riskli' Aksaray'da, belde karantinası (2)

MERKEZE BAĞLI KÖY DE KARANTİNAYA ALINACAKAksaray'da koronavirüs vaka sayısı artan Yenikent beldesinin 5 gün karantinaya alınmasının ardından merkeze bağlı Çavdarlılar köyünde de karantina uygulanacağı belirtildi.

MERKEZE BAĞLI KÖY DE KARANTİNAYA ALINACAK

Aksaray'da  koronavirüs vaka sayısı artan Yenikent beldesinin 5 gün karantinaya alınmasının ardından merkeze bağlı Çavdarlılar köyünde de karantina uygulanacağı belirtildi.  4 Mart Perşembe günü saat 08.00'de başlayacak karantina 9 Mart Salı günü saat 08.00'de sona erecek. Karantina kurallarına uymayanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

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