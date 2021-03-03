'Çok yüksek riskli' Aksaray'da, belde karantinası (2)
MERKEZE BAĞLI KÖY DE KARANTİNAYA ALINACAKAksaray'da koronavirüs vaka sayısı artan Yenikent beldesinin 5 gün karantinaya alınmasının ardından merkeze bağlı Çavdarlılar köyünde de karantina uygulanacağı belirtildi.
MERKEZE BAĞLI KÖY DE KARANTİNAYA ALINACAK
Aksaray'da koronavirüs vaka sayısı artan Yenikent beldesinin 5 gün karantinaya alınmasının ardından merkeze bağlı Çavdarlılar köyünde de karantina uygulanacağı belirtildi. 4 Mart Perşembe günü saat 08.00'de başlayacak karantina 9 Mart Salı günü saat 08.00'de sona erecek. Karantina kurallarına uymayanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ