'Çok yüksek riskli' Aksaray'da 2 köy, karantinaya alındı
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'Çok yüksek riskli' Aksaray'da 2 köy, karantinaya alındı

17.03.2021 10:36 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:42
'Çok yüksek riskli' Aksaray'da 2 köy, karantinaya alındı

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı risk haritasına göre, 'çok yüksek riskli' il olarak kırmızı kategoride yer alan Aksaray'da, merkeze bağlı Sevinçli ve Gözlükuyu köyleri, vaka sayısının artması nedeniyle 5 gün karantinaya alındı.

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı risk haritasına göre, 'çok yüksek riskli' il olarak kırmızı kategoride yer alan Aksaray'da, merkeze bağlı Sevinçli ve Gözlükuyu köyleri, vaka sayısının artması nedeniyle 5 gün karantinaya alındı. Köylerde, akraba ziyaretleri çok sık yapıldığı için vaka sayılarında artış olduğu belirtildi.

Aksaray'da, koronavirüs tedbirleri artırılırken, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca Sevinçli ve Gözlükuyu köylerinde vaka sayısının artması nedeniyle 5 gün karantina uygulanmasına karar verildi. Köylerde, akraba ziyaretleri çok sık yapıldığı için vaka sayılarında özellikle son 1 haftada artış olduğu belirtildi. Köylerin giriş ve çıkışları, jandarma ekipleri tarafından kapatıldı.

Aksaray Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun toplantısında, karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili durum değerlendirildi. Sevinçli ve Gözlükuyu köylerinde Covid-19 tedbirleri kapsamında 5 gün süreyle karantina alma kararı alındı" denildi. 

'Çok yüksek riskli' Aksaray'da 2 köy, karantinaya alındı
'Çok yüksek riskli' Aksaray'da 2 köy, karantinaya alındı
'Çok yüksek riskli' Aksaray'da 2 köy, karantinaya alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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